С 1 июля ввозимые в Азербайджан продтовары будут проходить проверку на основе оценки рисков

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ "Обработанные продукты питания при ввозе в Азербайджан будут сертифицироваться согласно результатам проводимой экспертизы".

Об этом в ответ на запрос Report сообщил руководитель пресс-службы Агентства продбезопасности Мансур Пириев.

По его словам, с 1 июля 2018 года каждая партия ввозимых в Азербайджанскую Республику продовольственных товаров будет проходить экспертизу согласно уровню риска, под который подпадает, по итогам будет выдаваться сертификат продовольственной безопасности.

Что касается правил выдачи сертификатов, М.Пириев сказал, что у предпринимателей будут требоваться документ о происхождении товара, договор купли-продажи, счет-фактура (инвойс) на товар, а также в зависимости от вида ввозимого товара документ, подтверждающий безопасность пищевого продукта, выданный уполномоченной госструктурой страны-импортера.

"Основная цель - в оздоровлении деятельности участвующих в процессе импорта субъектов продовольствия, обеспечении ввоза в страну качественных товаров, соответствующих международным стандартам и тем самым, развитие в стране здоровой продовольственной среды", - добавил представитель агентства.