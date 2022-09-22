Проводятся обследования для установления инвалидности раненых при предотвращении армянских провокаций

Мобильные бригады медиков проводят обследования в рамках процедуры установления инвалидности военнослужащих, получивших ранения при предотвращении широкомасштабных провокаций вооруженных сил Армении с 12 по 14 сентября.

Мобильные бригады медиков проводят обследования в рамках процедуры установления инвалидности военнослужащих, получивших ранения при предотвращении широкомасштабных провокаций вооруженных сил Армении с 12 по 14 сентября.

Об этом Report сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения.

Группа врачей-экспертов Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации провела обследование военнослужащих, проходящих лечение в Главном клиническом госпитале Министерства обороны и Военном госпитале Государственной пограничной службы.

Выездные осмотры направлены на оперативную оценку состояния здоровья раненых военнослужащих, содействие в оформлении необходимых документов и внесении сведений в электронную систему для установления инвалидности.

50 военнослужащих уже прошли обследования, выездная бригада продолжит работу.