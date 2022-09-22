О нас

Проводятся обследования для установления инвалидности раненых при предотвращении армянских провокаций

Проводятся обследования для установления инвалидности раненых при предотвращении армянских провокаций Мобильные бригады медиков проводят обследования в рамках процедуры установления инвалидности военнослужащих, получивших ранения при предотвращении широкомасштабных провокаций вооруженных сил Армении с 12 по 14 сентября.
Социальная защита
22 сентября 2022 г. 10:30
Проводятся обследования для установления инвалидности раненых при предотвращении армянских провокаций

Мобильные бригады медиков проводят обследования в рамках процедуры установления инвалидности военнослужащих, получивших ранения при предотвращении широкомасштабных провокаций вооруженных сил Армении с 12 по 14 сентября.

Об этом Report сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения.

Группа врачей-экспертов Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации провела обследование военнослужащих, проходящих лечение в Главном клиническом госпитале Министерства обороны и Военном госпитале Государственной пограничной службы.

Выездные осмотры направлены на оперативную оценку состояния здоровья раненых военнослужащих, содействие в оформлении необходимых документов и внесении сведений в электронную систему для установления инвалидности.

50 военнослужащих уже прошли обследования, выездная бригада продолжит работу.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоSentyabr döyüşlərində yaralanan hərbçilərin əlillik üzrə əyani müayinələrinə başlanılıb

Экслюзивные новости

АБР начнет работу над стратегией партнерства с Азербайджаном на последующие 5 лет
АБР начнет работу над стратегией партнерства с Азербайджаном на последующие 5 лет
21 сентября 2022 г. 17:40
АБР рассмотрит возможность финансирования будущего расширения ЮГК
АБР рассмотрит возможность финансирования будущего расширения ЮГК
21 сентября 2022 г. 16:28
Гендиректор АБР: В 2023 году начнется подготовка новой стратегии сотрудничества с Азербайджаном
Гендиректор АБР: В 2023 году начнется подготовка новой стратегии сотрудничества с Азербайджаном
21 сентября 2022 г. 14:34
Азеристиликтеджхизат и Азеригаз достигли новых соглашений
Фото"Азеристиликтеджхизат" и "Азеригаз" достигли новых соглашений
20 сентября 2022 г. 17:55
В Азербайджане в связи с Днем памяти пройдет ряд мероприятий
В Азербайджане в связи с Днем памяти пройдет ряд мероприятий
20 сентября 2022 г. 17:22
Герои сентябрьских боев: Мы преподали армянам хороший урок
ФотоГерои сентябрьских боев: Мы преподали армянам хороший урок
19 сентября 2022 г. 19:50
В Азербайджане 2 355 поступивших в вузы абитуриентов отказались от обучения
В Азербайджане 2 355 поступивших в вузы абитуриентов отказались от обучения
16 сентября 2022 г. 17:39
Генпрокуратура: Расследуются первое и второе видео брата шехида, распространенное в соцсети
Генпрокуратура: Расследуются первое и второе видео брата шехида, распространенное в соцсети
16 сентября 2022 г. 17:11
Министерство дало поручение директорам школ в связи с новой формой
Министерство дало поручение директорам школ в связи с новой формой
12 сентября 2022 г. 15:17
В Милли Меджлисе обсудят законопроект Об органическом производстве
В Милли Меджлисе обсудят законопроект "Об органическом производстве"
12 сентября 2022 г. 11:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi