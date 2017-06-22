Прогноз: Рабочий день сократится до четырех часов

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ В ближайшие десятилетия рабочий день человека сократится до четырех часов в день.

Как сообщает Report со ссылкой на Rambler News Service, об этом сказал основатель и глава компании Alibaba Джек Ма в ходе разговора с CNBC в кулуарах форума Alibaba's Gateway '17 в Детройте.

"В ближайшие десятилетия человек будет работать только четыре часа в день и, может быть, четыре дня в неделю. Мой дед работал в сельском хозяйстве 16 часов каждый день и думал, что он очень занят. Мы работаем по восемь часов в день пять дней в неделю и думаем, что мы очень заняты", - заявил Ма.

Кроме того, Ма полагает, что люди станут гораздо больше и интенсивнее путешествовать. По его мнению, такие драматические изменения на рынке труда не будут бесследными. "Ближайшие 30 лет будут довольно болезненными", - уверен китайский предприниматель.