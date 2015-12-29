Председатель общества: Производимое в Азербайджане куриное мясо не подорожало

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ "Птицеводческие предприятия Азербайджана не повышали стоимость произведенного куриного мяса".

Об этом в заявлении Report сообщил председатель Общества птицеводов Азербайджана Айдын Велиев.

Он отметил, что на складах птицеводческих предприятий есть достаточно продукции, произведенной до девальвации: "Предприятия продают продукцию, произведенную до девальвации. Поэтому куриное мясо предлагается по цене от 2.4 манатов до 3.05 манатов. Если куриное мясо продается по высокой цене, это делают магазины. Иногда покупатели при подсчете цен отмечают, что продавцы в чеках завышают цены".

А.Велиев не исключил повышения цен на куриное мясо в следующем году. По его словам, на фоне подорожания всей импортируемой продукции и средств сохранить прежние цены на куриное мясо не представляется возможным.