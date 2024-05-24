Председатель агентства: В Азербайджане планируется открытие рабочих мест сверх установленной квоты

В Азербайджане планируется открытие рабочих мест сверх установленной квоты.

В Азербайджане планируется открытие рабочих мест сверх установленной квоты.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного агентства занятости Мустафа Аббасбейли на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

По его словам, проект уже направлен в соответствующие органы и находится на стадии согласования.

М.Аббасбейли подчеркнул, что в настоящее время в правительстве обсуждаются три активных проекта: "Это целевые программы, создание социальных предприятий и дополнительных рабочих мест. Их обсуждение находится на финальной стадии".