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Председатель агентства: В Азербайджане планируется открытие рабочих мест сверх установленной квоты

Председатель агентства: В Азербайджане планируется открытие рабочих мест сверх установленной квоты В Азербайджане планируется открытие рабочих мест сверх установленной квоты.
Социальная защита
24 мая 2024 г. 15:26
Председатель агентства: В Азербайджане планируется открытие рабочих мест сверх установленной квоты

В Азербайджане планируется открытие рабочих мест сверх установленной квоты.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного агентства занятости Мустафа Аббасбейли на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

По его словам, проект уже направлен в соответствующие органы и находится на стадии согласования.

М.Аббасбейли подчеркнул, что в настоящее время в правительстве обсуждаются три активных проекта: "Это целевые программы, создание социальных предприятий и дополнительных рабочих мест. Их обсуждение находится на финальной стадии".

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Версия на английском языке Agency chief: Azerbaijan plans to open additional jobs beyond quota
Версия на азербайджанском языке Agentlik sədri: Azərbaycanda kvotadan əlavə iş yerlərinin açılması nəzərdə tutulur

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