Обнародовано количество вступивших в брак и разведенных в Азербайджане в этом году

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ В январе-апреле этого года в стране зафиксировано 20 684 случая смерти, уровень смерти составляет 6,5 на каждые 1000 человек населения.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил Госкомстат.

Согласно отчету, за первые 4 месяца этого года отделами регистрации зарегистрировано 18 229 браков и 4896 разводов. На каждые 1000 человек населения браки составляют 5,7, разводы – 1,5.

Кроме того, в январе-апреле этого года в министерстве иностранных дел и соответствующими ведомствами Государственной миграционной службы были зарегистрированы 850 человека, прибывших в Азербайджан на постоянное жительство и 448 человек, покинувших Азербайджан. Положительное миграционное сальдо составило 402 человека.