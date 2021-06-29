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На "Марафон занятости" представлено около 600 вакансий

На "Марафон занятости" представлено около 600 вакансий К "Марафону занятости", запущенному с целью обеспечения работой членов семей шехидов и раненых во время Отечественной войны ветеранов, уже подключились 163 работодателя из Баку и регионов страны.
Социальная защита
29 июня 2021 г. 16:31
На Марафон занятости представлено около 600 вакансий

К "Марафону занятости", запущенному с целью обеспечения работой членов семей шехидов и раненых во время Отечественной войны ветеранов, уже подключились 163 работодателя из Баку и регионов страны.

Как сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения, из этих работодателей 89 осуществляют деятельность в сфере услуг, 54 – обрабатывающей сфере, 16 – сельскохозяйственной сфере, 4 – строительной сфере. Ими в электронную систему представлено 587 вакансий.

Желающие примкнуть к марафону работодатели могут отправить вакансии по ссылке dma.gov.az/layiheler/mesgulluq-marafonu

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Версия на азербайджанском языке “Məşğulluq marafonu”na 600-ə yaxın vakansiya təqdim edilib

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