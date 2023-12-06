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Министр: В Азербайджане социальные услуги оказаны 154 пострадавшим от насилия

Министр: В Азербайджане социальные услуги оказаны 154 пострадавшим от насилия В Азербайджане социальные услуги оказаны 154 лицам, пострадавшим от насилия.
Социальная защита
6 декабря 2023 г. 11:30
Министр: В Азербайджане социальные услуги оказаны 154 пострадавшим от насилия

В Азербайджане социальные услуги оказаны 154 лицам, пострадавшим от насилия.

Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в ходе выступления на международной конференции "Предотвращение домашнего насилия: возможности и перспективы" в Баку.

По его словам, в отделе по оказанию помощи пострадавшим от домашнего насилия Агентства социальных услуг за прошедший период социальные услуги были оказаны 154 пострадавшим от насилия, 100 из которых - несовершеннолетние.

"С домашним насилием сталкиваются в основном лица, страдающие от внутрисемейных конфликтов", - сказал он.

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Версия на английском языке Social services provided to 154 victims of violence in Azerbaijan, including 100 children
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 100-ü uşaq olmaqla 154 zorakılığa məruz qalan şəxsə sosial xidmət göstərilib

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