Министр: В Азербайджане социальные услуги оказаны 154 пострадавшим от насилия

В Азербайджане социальные услуги оказаны 154 лицам, пострадавшим от насилия.

В Азербайджане социальные услуги оказаны 154 лицам, пострадавшим от насилия.

Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в ходе выступления на международной конференции "Предотвращение домашнего насилия: возможности и перспективы" в Баку.

По его словам, в отделе по оказанию помощи пострадавшим от домашнего насилия Агентства социальных услуг за прошедший период социальные услуги были оказаны 154 пострадавшим от насилия, 100 из которых - несовершеннолетние.

"С домашним насилием сталкиваются в основном лица, страдающие от внутрисемейных конфликтов", - сказал он.