Министр: Проекты по поддержке уязвимых групп населения не должны быть одноразовыми

Проекты, реализуемые в отношении уязвимых групп населения, должны привести к созданию устойчивых рабочих мест, а не быть одноразовыми. Давайте сначала обеспечим этих людей работой, чтобы они сами могли зарабатывать, обеспечивать свое благосостояние.

Проекты, реализуемые в отношении уязвимых групп населения, должны привести к созданию устойчивых рабочих мест, а не быть одноразовыми. Давайте сначала обеспечим этих людей работой, чтобы они сами могли зарабатывать, обеспечивать свое благосостояние.

Как сообщает Report, об этом на проходящем в Баку семинаре заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

Министр отметил, что все еще существуют определенные недостатки, связанные с оказанием поддержки лицам, относящимся к уязвимым группам населения.

"Необходимо стремиться к тому, чтобы проекты социальной поддержки были справедливо поделены. Три отдельных учреждения оказывают поддержку одной семье, одному человеку, при этом никто не оказывает поддержку другой семье, находящейся в таком же положении, все потому, что нет полной координации. Поэтому важно было создать правильные координационные структуры, общую информационную базу. Такая база уже есть. В этой базе есть список из 300 тысяч человек, которым была оказана поддержка в 2020-2021 гг. Недостатки все еще есть и совместная работа для их преодоления является одной из основных целей".

С.Бабаев также сообщил о создании электронного портала для организации выставки рукоделия талантливых инвалидов.

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