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Министр: Проекты по поддержке уязвимых групп населения не должны быть одноразовыми

Министр: Проекты по поддержке уязвимых групп населения не должны быть одноразовыми Проекты, реализуемые в отношении уязвимых групп населения, должны привести к созданию устойчивых рабочих мест, а не быть одноразовыми. Давайте сначала обеспечим этих людей работой, чтобы они сами могли зарабатывать, обеспечивать свое благосостояние.
Социальная защита
27 января 2022 г. 13:05
Министр: Проекты по поддержке уязвимых групп населения не должны быть одноразовыми
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Проекты, реализуемые в отношении уязвимых групп населения, должны привести к созданию устойчивых рабочих мест, а не быть одноразовыми. Давайте сначала обеспечим этих людей работой, чтобы они сами могли зарабатывать, обеспечивать свое благосостояние.

Как сообщает Report, об этом на проходящем в Баку семинаре заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

Министр отметил, что все еще существуют определенные недостатки, связанные с оказанием поддержки лицам, относящимся к уязвимым группам населения.

"Необходимо стремиться к тому, чтобы проекты социальной поддержки были справедливо поделены. Три отдельных учреждения оказывают поддержку одной семье, одному человеку, при этом никто не оказывает поддержку другой семье, находящейся в таком же положении, все потому, что нет полной координации. Поэтому важно было создать правильные координационные структуры, общую информационную базу. Такая база уже есть. В этой базе есть список из 300 тысяч человек, которым была оказана поддержка в 2020-2021 гг. Недостатки все еще есть и совместная работа для их преодоления является одной из основных целей".

С.Бабаев также сообщил о создании электронного портала для организации выставки рукоделия талантливых инвалидов.

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Версия на английском языке Labor minister calls for coordinated efforts to streamline support scheme to vulnerable groups
Версия на азербайджанском языке Nazir həssas qrupa aid olan şəxslərə dəstəyin ədalətsiz bölünməsindən danışıb

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