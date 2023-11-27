Министр: Медианная пенсия в Азербайджане увеличилась до 360 манатов

Медианная пенсия в Азербайджане за последние 3-4 года выросла в 2,5 раза и достигает 360 манатов.

Медианная пенсия в Азербайджане за последние 3-4 года выросла в 2,5 раза и достигает 360 манатов.

Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

Министр также добавил, что средняя пенсия членов семей шехидов сегодня составляет более 1200 манатов.

"При этом средний размер пенсий инвалидов войны составляет более 750 манатов. После индексации в следующем году этот показатель достигнет 800 манатов", - добавил Бабаев.