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Министр: Медианная пенсия в Азербайджане увеличилась до 360 манатов

Министр: Медианная пенсия в Азербайджане увеличилась до 360 манатов Медианная пенсия в Азербайджане за последние 3-4 года выросла в 2,5 раза и достигает 360 манатов.
Социальная защита
27 ноября 2023 г. 17:37
Министр: Медианная пенсия в Азербайджане увеличилась до 360 манатов

Медианная пенсия в Азербайджане за последние 3-4 года выросла в 2,5 раза и достигает 360 манатов.

Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

Министр также добавил, что средняя пенсия членов семей шехидов сегодня составляет более 1200 манатов.

"При этом средний размер пенсий инвалидов войны составляет более 750 манатов. После индексации в следующем году этот показатель достигнет 800 манатов", - добавил Бабаев.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Azərbaycanda median pensiya son 3-4 ildə kifayət qədər artıb"

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