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ИВ Баку призвала жителей столицы выйти на субботник

ИВ Баку призвала жителей столицы выйти на субботник Исполнительная власть города Баку в связи с весенним сезоном приняла решение провести в субботу, 2 апреля, общегородской субботник.
Социальная защита
1 апреля 2022 г. 10:44
ИВ Баку призвала жителей столицы выйти на субботник

Исполнительная власть города Баку в связи с весенним сезоном приняла решение провести в субботу, 2 апреля, общегородской субботник.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Исполнительной власти города Баку.

Во время субботника будут проведены работы по очистке проспектов и улиц, тротуаров, бордюров, фонарных столбов, витрин магазинов, киосков, парковок, фасадов зданий, поврежденные деревья будут обрезаны, будет проведена уборка и благоустройство дворов и кварталов.

ИВ города Баку призывает коллективы предприятий, управлений и организаций, жителей столицы принять активное участие в субботнике, а также, обращаясь к предпринимателям и работникам частного сектора, призывает их навести чистоту и порядок на фасадах и витринах принадлежащих им торговых объектов, объектов общепита и др.

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