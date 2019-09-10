ИВ Баку приступила к проверкам готовности детских садов к зимнему периоду

В Баку в рамках мероприятий по подготовке к зимнему сезону с целью проверки подготовки к зиме, а также изучения санитарно-гигиенической и эпидемиологической ситуации в детских садах, находящихся в подчинении Управления дошкольных учебных заведений и детских домов столицы главой Исполнительной власти было подписано распоряжение, создана соответствующая комиссия.

Об этом сообщили Report в пресс-службе ИВ.

Было отмечено, что в соответствии с распоряжением, комиссия проверит состояние зданий, кровли и отопительных систем детских домов. Особое внимание будет уделено вопросам продовольственного снабжения, условиям хранения продуктов питания, уровня здоровья детей и защиты от инфекционных болезней, профилактическим мероприятиям и др.

Заключение комиссии будет изучено, после чего будут приняты соответствующие меры.