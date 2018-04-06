Ильхам Алиев: "Больше всего люблю те блюда, которые готовит моя жена Мехрибан"

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ "В каждодневной жизни я стараюсь не злоупотреблять, хотя, конечно же, считаю, что ничего более вкусного, чем азербайджанская кухня, нет. Думаю, представитель каждого народа любит свою кухню. И я не являюсь исключением. Но в каждодневной жизни стараюсь все-таки держаться чуть подальше".

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью первому заместителю генерального директора российского информационного агентства ТАСС Михаилу Гусману.

Ильхам Алиев отметил, что любит все блюда азербайджанской кухни:

"Что касается моих любимых блюд из азербайджанской кухни, я должен сказать, что я их все практически люблю. Но больше всего люблю те, которые готовит моя жена Мехрибан. Она в этом деле хороший специалист и, конечно, доставляет очень много радости мне и всем членам семьи, когда радует нас своими кулинарными произведениями.

Мы это, конечно, ценим и очень благодарны ей за такую заботу о членах семьи".