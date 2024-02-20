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Госкомитет взял на контроль семьи участников инцидента с издевательствами над школьницей

Госкомитет взял на контроль семьи участников инцидента с издевательствами над школьницей Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей взял под наблюдение семьи участников инцидента с издевательствами над школьницей.
Социальная защита
20 февраля 2024 г. 10:36
Госкомитет взял на контроль семьи участников инцидента с издевательствами над школьницей

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей взял на контроль семьи участников инцидента с издевательствами над школьницей.

Как сообщает Report, об этом в соцсети написал представитель учреждения Теймур Марданоглу.

По его словам, работу ведут правоохранительные органы: "В настоящее время проводится расследование, назначена экспертиза по делу. В зависимости от результатов расследования будут приняты соответствующие меры".

Отметим, что в соцсетях распространились кадры неэтичного поведения ученицы XI класса школы № 156 (по соответствующей причине имя ученицы не называется) в отношении девочки, окончившей IX класс в 2023 году. Инцидент произошел 17 января вне территории школы.

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