Госкомитет: В Азербайджане не только женщины, но и мужчины сталкиваются с насилием

Госкомитет: В Азербайджане не только женщины, но и мужчины сталкиваются с насилием

Государственный комитет Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей провел анализ обращений, поступивших на "горячую линию" ведомства с 1 декабря прошлого года по 30 сентября текущего года.

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