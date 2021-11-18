Госкомитет: В Азербайджане не только женщины, но и мужчины сталкиваются с насилием

Государственный комитет Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей провел анализ обращений, поступивших на "горячую линию" ведомства с 1 декабря прошлого года по 30 сентября текущего года.
Об этом Report сообщил пресс-секретарь Госкомитета Теймур Марданоглу.
По его словам, из 359 звонивших 275 - женщины, 84 - мужчины.
Представитель комитета отметил, что из звонивших на "горячую линию" 197 - состоят в браке, 130 - не семейные, 32 - разведены.
"262 человека из числа обратившихся к нам за помощью имеют среднее образование, 80 - высшее, 17 - без образования. 247 звонивших не имели постоянной работы, 112 - работали".
По словам T.Марданоглу, большинство звонивших подверглись психологическому и физическому насилию: "230 человек обращались из столицы, а 129 - из других регионов страны. Из 359 человек 165 были в возрасте 18-35 лет, 121 - в возрасте 35-56 лет, 55 - старше 56 лет, 18 - в возрасте до 18 лет.
Из 84 мужчин, позвонивших на "горячую линию" государственного комитета, 33 были в возрасте 18-35 лет, 34 - в возрасте 35-56 лет, 14 - старше 56 лет, а 3-в возрасте до 18 лет. Из 275 звонивших женщин 132 были в возрасте 18-35 лет, 87 - в возрасте 35-56 лет, 41 - старше 56 лет, 15 - в возрасте до 18 лет. Многие из из обратившихся были жертвами домашнего насилия".