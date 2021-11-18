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Госкомитет: В Азербайджане не только женщины, но и мужчины сталкиваются с насилием

Госкомитет: В Азербайджане не только женщины, но и мужчины сталкиваются с насилием Государственный комитет Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей провел анализ обращений, поступивших на "горячую линию" ведомства с 1 декабря прошлого года по 30 сентября текущего года.
Социальная защита
18 ноября 2021 г. 10:43
Госкомитет: В Азербайджане не только женщины, но и мужчины сталкиваются с насилием
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Государственный комитет Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей провел анализ обращений, поступивших на "горячую линию" ведомства с 1 декабря прошлого года по 30 сентября текущего года.

Об этом Report сообщил пресс-секретарь Госкомитета Теймур Марданоглу.

По его словам, из 359 звонивших 275 - женщины, 84 - мужчины.

Представитель комитета отметил, что из звонивших на "горячую линию" 197 - состоят в браке, 130 - не семейные, 32 - разведены.

"262 человека из числа обратившихся к нам за помощью имеют среднее образование, 80 - высшее, 17 - без образования. 247 звонивших не имели постоянной работы, 112 - работали".

По словам T.Марданоглу, большинство звонивших подверглись психологическому и физическому насилию: "230 человек обращались из столицы, а 129 - из других регионов страны. Из 359 человек 165 были в возрасте 18-35 лет, 121 - в возрасте 35-56 лет, 55 - старше 56 лет, 18 - в возрасте до 18 лет.

Из 84 мужчин, позвонивших на "горячую линию" государственного комитета, 33 были в возрасте 18-35 лет, 34 - в возрасте 35-56 лет, 14 - старше 56 лет, а 3-в возрасте до 18 лет. Из 275 звонивших женщин 132 были в возрасте 18-35 лет, 87 - в возрасте 35-56 лет, 41 - старше 56 лет, 15 - в возрасте до 18 лет. Многие из из обратившихся были жертвами домашнего насилия".

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Komitəsi: "Son on ayda Azərbaycanda 275 qadın, 84 kişi zorakılıqla üzləşib" 

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