Госагентство помогает жителям Агалы в создании малого бизнеса

Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана проводит мероприятия по обеспечению работой жителей села Агалы Зангиланского района, ставших первыми участниками Великого возвращения.

Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана проводит мероприятия по обеспечению работой жителей села Агалы Зангиланского района, ставших первыми участниками Великого возвращения.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

30 жителей села были вовлечены в программу самозанятости совместно с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA), Агентством аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства и Исполнительной властью Зангиланского района. Для них были организованы бизнес-тренинги, на которых участникам была предоставлена подробная информация о предпринимательской деятельности и соответствующих механизмах поддержки.

На следующем этапе в рамках программы самозанятости начался процесс оснащения оборудованием для работы в автосервисе, салоне красоты, области торговли, строительства, ремонта бытовой техники, портными, парикмахерами и т.д. В селе Агалы уже три гражданина обеспечены активами. В ближайшие месяцы другие граждане также будут обеспечены активами в рамках программы.

Также совместно с ООО "Gill MED" стартовали курсы шитья, которые сейчас посещают 6 жителей села.

Кроме того, определены государственные предприятия и частные компании, работающие в селе Агалы, и изучены требования к вакансиям с целью обеспечения занятости жителей села. В соответствии с этими вакансиями жители села будут обеспечены работой.