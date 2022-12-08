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Фонд YAŞAT отправил 184 человек на лечение в Турцию

Фонд YAŞAT отправил 184 человек на лечение в Турцию Фонд YAŞAT отправил 184 человек на лечение в Турцию.
Социальная защита
8 декабря 2022 г. 12:33
Фонд YAŞAT отправил 184 человек на лечение в Турцию

Фонд YAŞAT отправил 184 человек на лечение в Турцию.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Фонда YAŞAT, ветеран Карабахской войны Эльвин Гусейнов, выступая на пресс-конференции, посвященной двухлетней деятельности фонда.

Он сообщил, что 177 из них – это получившие тяжелые ранения участники войны, а 7 – члены семей шехидов: "160 человек вернулись в страну после лечения, на сегодняшний день в Турции продолжают лечение 23 тяжелораненых и 1 член семьи шехида. Турецкие врачи при поддержке Фонда YAŞAT обследовали более 150 раненых. 10 марта прошлого года приглашенный из Турции врач осмотрел тяжелораненых, находящихся в коме".

Глава фонда добавил, что в феврале-марте прошлого года 8 специалистов из Израиля обследовали 148 человек с серьезными проблемами зрения. 30 из них были прооперированы, у двух человек в результате операции восстановилось зрение. 55 участникам войны выполнено протезирование глаз, а 82 были обследованы.

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Версия на азербайджанском языке İndiyədək "YAŞAT" Fondu 184 şəxsi müalicə üçün Türkiyəyə göndərib

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