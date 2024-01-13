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Дорожная полиция обратилась к участникам движения из-за непогоды

Дорожная полиция обратилась к участникам движения из-за непогоды Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к гражданам в связи с нестабильными погодными условиями на территории страны.
Социальная защита
13 января 2024 г. 10:59
Дорожная полиция обратилась к участникам движения из-за непогоды

Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к гражданам в связи с нестабильными погодными условиями на территории страны.

Как сообщили Report в управлении, во избежание нежелательных происшествий на дорогах, ГУГДП еще раз призывает участников дорожного движения быть внимательными на дорогах, снижать скорость до минимума, соблюдать безопасное расстояние, проконтролировать техническое состояние транспортного средства.

"Поскольку в горных районах высока вероятность гололеда, неопытным водителям рекомендуется избегать движения в этих районах, а транспортные средства, используемые в таких регионах, должны быть оснащены сезонными шинами.

ГУГДП также обращается к пешеходам и просит их быть более внимательными на дорогах, учитывая трудности, вызванные неблагоприятными погодными условиями, и строго соблюдать правила дорожного движения", - говорится в обращении.

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