Дорожная полиция обратилась к участникам движения из-за непогоды

Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к гражданам в связи с нестабильными погодными условиями на территории страны.

Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к гражданам в связи с нестабильными погодными условиями на территории страны.

Как сообщили Report в управлении, во избежание нежелательных происшествий на дорогах, ГУГДП еще раз призывает участников дорожного движения быть внимательными на дорогах, снижать скорость до минимума, соблюдать безопасное расстояние, проконтролировать техническое состояние транспортного средства.

"Поскольку в горных районах высока вероятность гололеда, неопытным водителям рекомендуется избегать движения в этих районах, а транспортные средства, используемые в таких регионах, должны быть оснащены сезонными шинами.

ГУГДП также обращается к пешеходам и просит их быть более внимательными на дорогах, учитывая трудности, вызванные неблагоприятными погодными условиями, и строго соблюдать правила дорожного движения", - говорится в обращении.