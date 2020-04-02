​Азербайджанцы стали чаще пользоваться интернетом

"В нашей стране высокий уровень использования интернета и мобильных телефонов. В эти дни мы видим, что граждане, сидя дома, пользуются этими средствами, чтобы провести время, так как потребление трафика выросло".

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде.

"В частности, около 60-70 процентов населения Азербайджана пользуются смартфонами. В целом, на каждые 100 человек приходится 106 мобильных телефонов. Это свидетельствует о том, что услуга 8103, предназначенная для получения разрешения на выход из дома в режиме особого карантина, будет доступна каждому", - сказал он.

Отметим, что в рамках специального карантинного режима, введенного с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в Азербайджане был введен ряд ограничений. Так, с 5 апреля граждане Азербайджана должны будут отправлять SMS на номер 8103, чтобы получить разрешение выйти из дома.