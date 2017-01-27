Азербайджан и Украина обсудили сотрудничество в сфере социальной защиты

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Украинская делегация во главе с министром социальной политики Андреем Ревой посетила сегодня министерство труда и социальной защиты Азербайджана. Как сообщает Report, украинская делегация провела встречу с министром труда и соцзащиты Азербайджана Салимом Муслимовым.

В ходе встречи С. Муслимов отметил, что в Азербайджане существует полная правовая база для сотрудничества с Украиной в сфере соцзащиты.

"Украина - единственная страна, которая выплачивает пенсии азербайджанцам, которые когда-то работали там. Украина полностью и четко соблюдает свои обязательства перед Азербайджаном в вопросе соцзащиты", - заявил С.Муслимов.

По его словам, между странами существует большой потенциал в вопросе сотрудничества во всех областях, в том числе и в сфере соцзащиты: "Это взаимное изучение рынка труда, проблема инвалидности, соцобеспечение, назначение инвалидности и реабилитации".

Министр сообщил, что сегодняшнее подписание соглашения позволит инициировать новый договор между странами в сфере соцзащиты. Министр также отметил, что на сегодняшний день в Украине проживает и работает 500 тыс. азербайджанцев.

В свою очередь, украинский министр отметил, что Азербайджан и Украину объединяет очень многое, в том числе и одинаковая проблема: "Проблемы, с которыми 20 лет назад столкнулся Азербайджан, сегодня актуальны и для Украины. Опыт Азербайджана по решению проблем беженцев, внутренне перемещенных лиц, их размещению ценны и для Украины".

"Мы ценим позицию Азербайджана в отношении Украины и у украинского правительства такая же позиция в отношении Азербайджана. Мы будем сотрудничать и поддерживать друг друга по этим вопросам на международной арене", - заявил украинский министр.