Впервые в Азербайджане формат 4DX в кинотеатре CinemaPlus

Ссылаясь на нижеуказанные линки, 18 июня в Барселоне на европейской выставке CineEurope (Barcelona International Convention Centre) был подписан контракт между ведущей в мире компанией по кинотехнологии CJ 4DPLEX (www.cj4dx.com) и сетью кинотеатров СinemaPlus для установления новой технологии 4DX формата в ТЦ "Dəniz Mall".

Как сообщает Report, Азербайджан является 65-ой страной в мире по установлению данного формата и 4-ой в СНГ вслед за Россией, Украиной и Беларусью.

CJ 4DPLEX ведущая технология будущего поколения, со штаб-квартирой в Сеуле, имеющая офисы в Лос-Анджелесе и Пекине. Генеральный директор CJ 4DPLEX - Йонг Рюл Ким: "Мы очень рады подписанию договора с CinemaPlus о запуске 4DX в Азербайджане. Мы невероятно счастливы работать над революционизированием кино структуры с таким замечательным новым партнером и надеемся в предстоящие годы на формирование долгосрочного сотрудничества с ними".

Генеральный директор CinemaPlus Джафар Ахундзаде: "Наша высокая цель и мечта - это благополучие, отдых и радость людей. Надеемся и верим, что при поддержке друзей и укреплением сотрудничества с вами, мы сможем скрасить каждый последующий день! В целом, как и в других странах, местная аудитория встречает инновации, технологические усовершенствования и новые виды развлечений с огромным восторгом. Как показал наш опрос, в случае запуска 4DX зрители посетят кинотеатры с огромным ажиотажем и приобретут яркие воспоминания об отдыхе, так как каждый мечтает почувствовать себя частью кино. Запуск 4DX увеличит интерес к этой области и соответственно приведет к увеличению дохода". "Dəniz Mall" находится в городе Баку, на берегу Каспийского моря".

Открытие торгового центра намечается к концу 2019 года. Уникальный дизайн торгового центра разработан лондонским дизайнером Чапман Тейлором, вдохновленным восьмиконечной звездой герба Азербайджана.

Кинотеатр СinemaPlus состоит из 11-ти залов и 1 165 посадочных мест.

Инновационная кинотеатральная технология 4DX расширяет визуальные эффекты остросюжетных блокбастеров и фильмов ужасов с дополнительными спецэффектами, такими как, движение, вращение и толчки кресел, водяные брызги и ветер, молния и снег, мыльные пузыри и аромат. В результате этого 4DX является одним из самых захватывающих форматов в индустрии кино, вовлекающий зрителей в действие, происходящее на большом экране.

Каждый 4DX зал состоит из посадочных мест c движением в пространстве синхронно с видео с 21 разными эффектами и максимально повышает восторг, полученный от просмотра фильма, и стоит за гранью аудио и видео возможностей. Более 650 голливудских и местных фильмов были показаны в формате 4DX. На сегодняшний день имеются более 75 000 4DX мест в 649 залах в 64 странах мира.

CinemaPlus является самой большой сетью кинотеатров в Азербайджане, состоящей из 13 кинотеатров, 60 экранов и 5762 посадочных мест в 7 городах – Баку, Гянджа, Нахчыван, Шеки, Губа, Масаллы и Мингячевир. CinemaPlus - единственная сеть кинотеатров в Азербайджане, инвестирующая дубляж художественных и анимационных фильмов на азербайджанский язык профессиональной студией Cinemazadeh.