В CinemaPlus Gənclik Mall пройдет предпремьерный показ фильма о жизни легендарного рэпера Тупака Шакура - ВИДЕО

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ В кинотеатре "CinemaPlus Gənclik Mall" 25 июля пройдет предпремьерный показ фильма "2Pac: Легенда", посвященной жизни легендарного рэп-музыканта Тупака Шакура.

Как сообщает Report, режиссер фильма Бенни Бум, в главных ролях - Деметриус Шипп мл., Данай Джекесай Гурира, Катерина Грэхэм, Энни Илонзе и другие.

Ключевые страницы из драматической биографии рэп-легенды Тупака Шакура. Чернокожий выходец из гетто, участник криминальных разборок, неоднократный подсудимый и арестант становится одним из самых продаваемых и влиятельных исполнителей в мировой рэп-культуре.

На мероприятии гостей ждет фуршет и сюрприз по сценарию фильма. Также желающие увидеть фильм "2Pac: Легенда" раньше всех, уже могут приобрести билеты в кассах кинотеатра "CinemaPlus Gənclik Mall".