В кинотеатре CinemaPlus Amburan состоится жаркая "Кино Ночь" - ВИДЕО

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ В ночь с 10 на 11 августа в кинотеатре CinemaPlus Amburan состоится жаркая "Кино Ночь" с показом трёх ожидаемых премьерных фильмов.

Как сообщает Report, c 22:30 до 6 утра гостям будут показаны фильмы "Мег: Монстр глубины", "Шпион, который меня кинул" и "Зло".

Всю ночь до самого утра яркое выступление диджея будет зажигать публику динамичной музыкой. Также будут алкогольные и безалкогольные напитки.

Краткое содержание фантастического ужаса "Мег: Монстр глубины": Профессор палеонтологии Джонас Тэйлор, в прошлом пилот глубоководных аппаратов, уже много лет пишет о мегалодоне и читает лекции, стараясь забыть незабываемое — трагически окончившуюся экспедицию, которая убедила его в том, что первобытное чудовище существует и в наши дни. Во время погружения в самый глубокий океанский каньон Тэйлор едва спасся от огромных челюстей доисторического чудовища, способного поднять из воды даже тираннозавра.

Краткое содержание комедийного боевика "Шпион, который меня кинул": Одри и Морган, лучшие подруги из Лос-Анджелеса, неожиданно оказываются в эпицентре международного заговора, когда бывший Одри заявляется к ней с толпой идущих по следу кровожадных убийц. Удивляясь самим себе, девушки берутся за нелегкое дело спасения мира. Их ждет полная опасностей — и киллеров — шпионская гонка по всей Европе, где на пути им встречается очень подозрительный, но такой обаятельный британский агент…

Краткое содержание фильма ужасов "Зло": Молодой преподаватель Адам и его жена Лиза ожидают пополнения в семействе. В один миг идиллия счастливой пары рушится. Они сталкиваются с неведомым злом, которое превращает их жизнь в ад. В надежде избавиться от преследующего их ужаса Адам умоляет о помощи парапсихолога Кларка. Приступив работе, Кларк осознает, что зловещая сущность, с которой они столкнулись, намного опаснее, чем он предполагал. И тогда супругам открывается страшная правда об этом кошмаре.

Билеты можно приобрести онлайн и в кассах кинотеатра.

Цена билета: 20 АЗН. VIP 35 АЗН

Дополнительная информация: 012 499 89 88 или 119