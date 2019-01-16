В CinemaPlus прошёл показ фильма "Kafalar karışıq"

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Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ "28 Mall", для представителей медиа прошёл показ турецкой комедии "Kafalar karışıq".

Как сообщает Report, особо интересным фактом является то, что исполнители главных ролей – это известные турецкие вайнеры, которые играют самих себя.

Режиссёр картины - Юджел Йолчу.

В главных ролях - Атакан Ёзйурт, Билал Ханджи, Фатих Ясин, Метин Акпынар и Фериде Хилал Акин.

Коротко о фильме: Единственное препятствие, стоящее перед тем, чтобы Атакан женился на своей богатой возлюбленной Бусе, это её дедушка. Чтобы преодолеть это препятствие, Атакан решает найти отца Бусе, который был потерян много лет назад. Фатих и Билал, его давние друзья, сопровождают его в этом приключении. Захватывающий квест ведёт их в пустынную бухту Антальи. В конце концов Атакан находит своего будущего тестя, но они сталкиваются с ситуацией, с которой совсем не ожидали столкнуться. Вот тогда и начинается настоящее приключение...