​В Amburan Mall состоялось торжественное открытие кинотеатра CinemaPlus - ФОТО - ВИДЕО

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ На Каспийском побережье 31 июля состоялось торжественное открытие современного кинотеатра премиум класса "CinemaPlus" Amburan Mall, расположенный в поселке Бильгя на 1 этаже торгового центра "Amburan Mall".

Как сообщает Report, в этот вечер гостями были звезды шоу бизнеса, известные журналисты, блоггеры, предприниматели и руководители крупных организаций.

Грандиозное открытие прошло под открытым небом. Особое внимание привлекали декорации, арки с цветами, шары и огромный дирижабль. Завершающей частью мероприятия был большой торт и салют.

Участвующие на мероприятии генеральный директор сети кинотеатров "CinemaPlus" Заур Дарабзаде и главный менеджер торгового центра "Amburan Mall" Раджаб Бабаев поздравили всех и поприветствовали гостей вступительной речью. Также выступил директор по репертуарному планированию сети кинотеатров "CinemaPlus" Фаик Кязимов.

Международная компания в сфере контроля качества Интертек является одним из основных партнеров.

В частности, можно отметить, что в мире наблюдается более 500 кинотеатров в 44 странах, дизайны которых произведены канадской компанией "Mesbur + Smith Architects". Именно данная компания полностью сделала дизайнерскую работу для кинотеатра "CinemaPlus" Amburan Mall.

В "CinemaPlus" Amburan Mall-e 3 зала, отвечающих мировым стандартам. Залы оснащены удобными и высоклассными креслами испанского производства. Помимо этого, в кинотеатре "CinemaPlus" Amburan Mall-e применяется технология Master İmage 3D.

В VIP-зале зрители получат возможность смотреть фильмы в креслах с персональным столиком, позволяющего заказывать еду и напитки во время киносеанса. Также во время просмотра фильма можно зарядить телефон с помощью специального оборудования USB, которое установлено на сидениях.

Возможности подарить киноманам незабываемые мгновения и идеальный отдых не ограничиваются только этим. Естественно, просмотр фильма и получение удовольствия немыслимы без попкорна и прохладительных напитков. Здесь для приятного и комфортного отдыха предлагаются разновидности попкорна, сахарной ваты и безалкогольных коктейлей со льдом.

Спонсорами мероприятия являются: Cinema Distribution, Avto FM, Kevents Group, Bolşoy prazdnik, AZZA, TNT и IDEAL Parfumery.

Сеть кинотеатров "CinemaPlus" всегда готова радовать вас самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.

Для полной информации загрузите новое мобильное приложение "CinemaPlus" для смартфона с операционной системой İOS и Android.

https://itunes.apple.com/us/app/cinemaplus/id1072140418?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.promote.cinemaplus