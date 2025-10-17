Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Умер ведущий гитарист группы Kiss

    Шоу-бизнес
    • 17 октября, 2025
    • 04:44
    Умер ведущий гитарист группы Kiss

    Ведущий гитарист группы Kiss Пол "Эйс" Фрейли умер в возрасте 74 лет.

    Как передает Report, об этом сообщает газета Variety.

    В публикации отмечается, что музыкант скончался в четверг, 16 октября, от травм, полученных при падении в прошлом месяце, инцидент произошел в его студии. У Фрейли случилось кровоизлияние в мозг. Из-за этого музыканту пришлось отменить предстоящие концерты.

    "Мы дорожим всеми его лучшими воспоминаниями, его смехом и прославляем его сильные стороны и доброту, которые он даровал другим. Масштабы его кончины имеют эпические масштабы и непонятны. Размышляя обо всех своих невероятных жизненных достижениях, память Эйса продолжит жить вечно!" - говорится в заявлении семьи музыканта.

    Фрейли играл в Kiss с момента образования в 1973 году до 1982 года. Тогда он начал сольную карьеру. В 1996 году Фрейли воссоединился с музыкантами из Kiss и продолжал сотрудничать с ними вплоть до 2002 года, после чего в очередной раз покинул коллектив.

