Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Рубио: США не собираются выходить из НАТО

    Другие страны
    • 15 февраля, 2026
    • 18:32
    Рубио: США не собираются выходить из НАТО

    США не намерены выходить из НАТО, в миссиях альянса задействованы тысячи американских солдат.

    Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США - помощник президента по национальной безопасности Марко Рубио на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо по итогам их встречи в Братиславе.

    "Мы не уходим из НАТО. Мы можем передислоцировать пару тысяч солдат из одной страны в другую, однако так было всегда", - сказал он в ответ на вопрос о статусе США в НАТО на фоне сообщений о сокращении числа дислоцированных в Европе подразделений Вооруженных сил США.

    Рубио добавил, что США рассматривали бы рост влияния европейских стран в альянсе как позитивное развитие событий и хотят видеть Европу в качестве партнера, а не подчиненного. "Мы не просим Европу быть вассалом Соединенных Штатов. Мы хотим быть партнерами, работать с Европой", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

    НАТО Марко Рубио США Европа
    Ты - Король

    Последние новости

    18:43

    Фицо и Рубио обсудили сотрудничество в энергетике и ситуацию в Украине

    Другие страны
    18:33

    Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов вложить в Сербию крупные инвестиции

    Внешняя политика
    18:32

    Рубио: США не собираются выходить из НАТО

    Другие страны
    18:27

    Президенты Азербайджана и Сербии совершат взаимные визиты в 2026 году

    Внешняя политика
    18:24

    Ильхам Алиев: Сербия успешно развивается экономически

    Внешняя политика
    18:15

    Ильхам Алиев: Президент Сербии ставит государственные интересы превыше всего

    Внешняя политика
    18:12
    Видео

    Президенты Азербайджана и Сербии выступили с заявлениями для прессы - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    18:11

    Вучич: Я хотел бы, чтобы азербайджанцы чаще посещали Сербию

    Внешняя политика
    18:10

    Ильхам Алиев: Объем экспорта природного газа в Сербию будет увеличен

    Внешняя политика
    Лента новостей