"Kiss" qrupunun məşhur solisti vəfat edib
Şou-biznes
- 17 oktyabr, 2025
- 04:42
"Kiss" qrupunun solisti Pol Eys Freyli 74 yaşında vəfat edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Variety" məlumat yayıb.
Nəşr qeyd edib ki, musiqiçi cümə axşamı, oktyabrın 16-da studiyasında keçən ay yıxılaraq aldığı xəsarətlərdən dünyasını dəyişib. Freyli beyin qanaması keçirib. Bu səbəbdən musiqiçi qarşıdakı konsertlərini ləğv etmək məcburiyyətində qalıb.
