"Kiss" qrupunun məşhur solisti vəfat edib

    Şou-biznes
    • 17 oktyabr, 2025
    • 04:42
    "Kiss" qrupunun solisti Pol Eys Freyli 74 yaşında vəfat edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Variety" məlumat yayıb.

    Nəşr qeyd edib ki, musiqiçi cümə axşamı, oktyabrın 16-da studiyasında keçən ay yıxılaraq aldığı xəsarətlərdən dünyasını dəyişib. Freyli beyin qanaması keçirib. Bu səbəbdən musiqiçi qarşıdakı konsertlərini ləğv etmək məcburiyyətində qalıb.

    Gitara qrup
