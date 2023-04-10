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Умер гитарист группы ABBA Лассе Велландер

Умер гитарист группы ABBA Лассе Велландер Гитарист группы ABBA Лассе Велландер умер от рака в возрасте 70 лет.
Шоу-бизнес
10 апреля 2023 г. 14:43
Умер гитарист группы ABBA Лассе Велландер

Гитарист группы ABBA Лассе Велландер умер от рака в возрасте 70 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на странице в Facebook сообщили его родственники.

"С неописуемой печалью сообщаем, что наш любимый Лассе уснул вечным сном. Недавно он заболел, болезнь оказалась диссеминированным раком, и рано утром в Страстную пятницу он тихо ушел в окружении своих самых близких", - написали они.

Его первыми работами с ABBA в октябре 1974 года были Intermezzo No.1 и Crazy World. Вскоре Лассе Велландер стал основным гитаристом в альбомах ABBA и гастролировал с ними в 1975, 1977, 1979 и 1980 годах.

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Версия на английском языке ABBA guitarist dead at 70

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