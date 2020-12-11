Умер актер, сыгравший в "Пятом элементе"

Сыгравший эпизодические роли в фильмах "Пятый элемент" и "Темный рыцарь" американский актер Том Листер-младший скончался в США в возрасте 62 лет

Сыгравший эпизодические роли в фильмах "Пятый элемент" и "Темный рыцарь" американский актер Том Листер-младший скончался в США в возрасте 62 лет, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

О смери актера сообщил журнал People со ссылкой на его менеджера Синди Коуэн.

По ее словам, актер умер в четверг. До этого в течение недели у него были "симптомы COVID". При этом тесты актера на коронавирус не давали положительных результатов.

"Он был добрым великаном, ни на кого не похожим. Человек, который 20 лет был для меня братом", - сказала Коуэн о Листере.

По данным портала TMZ, в четверг друзья и коллеги Листера начали беспокоится из-за того, что он куда-то пропал и не отвечал им с вечера среды, и обратились в полицию. Когда полицейские приехали в квартиру актера в одном из районов Лос-Анджелеса, он уже был мертв. Полиция подчеркнула в своем релизе, что Листер умер естественной смертью.

Актер и рестлер Томас Листер-младший родился в городе Комтон в Калифорнии в 1958 году. Снялся, в том числе, в фильме Люка Бессона "Пятый элемент" в роли президента Линдберга. Наряду с этим у него были и другие эпизодические роли, среди прочих, в фильмах "Джеки Браун", "Остин Пауэрс: Голдмембер", "Никки, дьявол-младший" и "Темный рыцарь".