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Суд в США официально прекратил опекунство отца Бритни Спирс над певицей

Суд в США официально прекратил опекунство отца Бритни Спирс над певицей Суд в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) официально отстранил от опекунства над американской певицей Бритни Спирс ее собственного отца.
Шоу-бизнес
13 ноября 2021 г. 04:18
Суд в США официально прекратил опекунство отца Бритни Спирс над певицей
Бритни Спирс

Суд в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) официально отстранил от опекунства над американской певицей Бритни Спирс ее собственного отца.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на постановление суда.

Решение о приостановке и последующем прекращении опекунства было принято еще 29 сентября. Ранее на это согласился и сам отец певицы Джейми Спирс. На заседании в пятницу судья Бренда Пенни официально прекратила 13-летнее опекунство над Бритни Спирс. Контроль за ее финансами будет временно передан профессиональному аудитору, на чем настаивали сама артистка и ее адвокат Мэттью Розенгарт.

Сама Бритни на заседании суда отсутствовала. Ее адвокат, комментируя вынесенный вердикт, заявил, что это "грандиозный день" для певицы. "Впервые более чем за десять лет мы можем сказать, что лишь один человек - сама Бритни - вправе решать, что ей делать дальше", - подчеркнул Розенгарт. Он пояснил, что решение суда вступает в силу немедленно.

В 2008 году Спирс была признана частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и опасений относительно ее душевного здоровья. С тех пор финансы певицы, включая многомиллионный трастовый фонд, контролировали ее отец и назначенный судом адвокат. Отец певицы также принимал многие решения, касающиеся ее карьеры, лечения и личной жизни.

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