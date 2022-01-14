Страницу комикса про Человека-паука продали в аукционе за крупную сумму

Страница комикса про Человека-паука была продана за 3,36 млн долларов США на аукционе Heritage Auctions в штате Техас.

Страница комикса про Человека-паука была продана за 3,36 млн долларов США на аукционе Heritage Auctions в штате Техас.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил британский телеканал Sky News.

По его данным, иллюстрация датируется 1984 годом. Художник Майк Зек впервые изобразил популярного персонажа комиксов в черном костюме.

Вице-президент аукционного дома Джо Маддалена уточнил телеканалу, что после страницы комикса про Человека-паука была продана высокоточная копия первого выпуска "Супермена". Этот лот ушел с молотка за 3,18 млн долларов.

Как сообщает телеканал, в последнее время на торгах высоко котируются карточки с покемонами и комиксы. "Коллекционеры покупают свою ностальгию", - прокомментировал эту тенденцию Маддалена.