Стартовал музыкальный конкурс "Детское Евровидение - 2021"

Сегодня в столице Франции Париже проходит музыкальный конкурс "Детское Евровидение - 2021".

Сегодня в столице Франции Париже проходит музыкальный конкурс "Детское Евровидение - 2021".

Как передает Report, Азербайджан представляет Сона Азизова с песней One of those days.

Наряду с Азербайджаном, в конкурсе принимают участие представители Албании, Германии, Болгарии, Армении, Франции, Грузии, Ирландии, Италии, Испании, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Северной Македонии, Польши, Португалии, России, Сербии и Украины.

Отметим, что ранее Азербайджан трижды участвовал в конкурсе детской песни "Евровидение" и занимал 11-е, 7-е и 16-е места. Азербайджан вновь принимает участие в конкурсе после трехлетнего перерыва.