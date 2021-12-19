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Стартовал музыкальный конкурс "Детское Евровидение - 2021"

Стартовал музыкальный конкурс "Детское Евровидение - 2021" Сегодня в столице Франции Париже проходит музыкальный конкурс "Детское Евровидение - 2021".
Шоу-бизнес
19 декабря 2021 г. 20:31
Стартовал музыкальный конкурс Детское Евровидение - 2021

Сегодня в столице Франции Париже проходит музыкальный конкурс "Детское Евровидение - 2021".

Как передает Report, Азербайджан представляет Сона Азизова с песней One of those days.

Наряду с Азербайджаном, в конкурсе принимают участие представители Албании, Германии, Болгарии, Армении, Франции, Грузии, Ирландии, Италии, Испании, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Северной Македонии, Польши, Португалии, России, Сербии и Украины.

Отметим, что ранее Азербайджан трижды участвовал в конкурсе детской песни "Евровидение" и занимал 11-е, 7-е и 16-е места. Азербайджан вновь принимает участие в конкурсе после трехлетнего перерыва.

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Версия на азербайджанском языке “Uşaq Avroviziyası – 2021” mahnı müsabiqəsi başlayıb

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