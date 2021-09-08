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Стало известно о количестве наследников Бельмондо

Стало известно о количестве наследников Бельмондо На имущество французского актера Жан-Поля Бельмондо, скончавшегося 6 августа на 89-м году жизни, претендуют как минимум четыре человека.
Шоу-бизнес
8 сентября 2021 г. 03:48
Стало известно о количестве наследников Бельмондо
Жан-Поль Бельмондо

На имущество французского актера Жан-Поля Бельмондо, скончавшегося 6 августа на 89-м году жизни, претендуют как минимум четыре человека.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, за всю жизнь у Бельмондо было множество серьезных отношений, однако брак он заключал дважды. Так, у него были романы с актрисами Урсулой Андресс, Лаурой Антонелли, моделями Марией Карлос Сотомайор и Барбарой Гандольфи.

Два года назад Бельмондо вернулся к Сотомайор, с которой он встречался с 1980 по 1987 год, однако детей у них не было. Всего у Бельмондо четверо детей от разных браков.

Вместе с этим адвокаты готовятся к тому, что в борьбу за наследство вступят и внебрачные наследники, о которых широкая публика еще не знает.

Что касается имущества, то у актера помимо нескольких квартир была киностудия, также он владел ресторанным и туристическим бизнесом.

Прощание с французским актером состоится 9 сентября в Доме инвалидов в Париже.

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