Стало известно о количестве наследников Бельмондо

На имущество французского актера Жан-Поля Бельмондо, скончавшегося 6 августа на 89-м году жизни, претендуют как минимум четыре человека.

На имущество французского актера Жан-Поля Бельмондо, скончавшегося 6 августа на 89-м году жизни, претендуют как минимум четыре человека.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, за всю жизнь у Бельмондо было множество серьезных отношений, однако брак он заключал дважды. Так, у него были романы с актрисами Урсулой Андресс, Лаурой Антонелли, моделями Марией Карлос Сотомайор и Барбарой Гандольфи.

Два года назад Бельмондо вернулся к Сотомайор, с которой он встречался с 1980 по 1987 год, однако детей у них не было. Всего у Бельмондо четверо детей от разных браков.

Вместе с этим адвокаты готовятся к тому, что в борьбу за наследство вступят и внебрачные наследники, о которых широкая публика еще не знает.

Что касается имущества, то у актера помимо нескольких квартир была киностудия, также он владел ресторанным и туристическим бизнесом.

Прощание с французским актером состоится 9 сентября в Доме инвалидов в Париже.