Следователи подтвердили смерть лидера рок-группы Linkin Park

Баку. 20июля. REPORT.AZ/ Следователи округа Лос-Анджелес подтвердили смерть лидера рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона.

Как передает Report,об этом в четверг, 20 июля, сообщает Associated Press.

О том, что Беннингтон скончался в возрасте 41 года, первым написал портал TMZ. По данным ресурса, музыкант совершил самоубийство. Тело исполнителя нашли утром в четверг в его доме.

Отмечается, что артист на протяжении нескольких лет боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. У певца остались шесть детей от двух жен.

Честер Беннингтон — один из основателей и вокалист рок-группы Linkin Park. Он также был участником коллективов Dead by Sunrise, Grey Daze и Stone Temple Pilots.