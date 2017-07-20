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    Следователи подтвердили смерть лидера рок-группы Linkin Park

    Музыкант совершил самоубийство

    Баку. 20июля. REPORT.AZ/ Следователи округа Лос-Анджелес подтвердили смерть лидера рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона.

    Как передает Report,об этом в четверг, 20 июля, сообщает Associated Press.

    О том, что Беннингтон скончался в возрасте 41 года, первым написал портал TMZ. По данным ресурса, музыкант совершил самоубийство. Тело исполнителя нашли утром в четверг в его доме.

    Отмечается, что артист на протяжении нескольких лет боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. У певца остались шесть детей от двух жен.

    Честер Беннингтон — один из основателей и вокалист рок-группы Linkin Park. Он также был участником коллективов Dead by Sunrise, Grey Daze и Stone Temple Pilots.

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