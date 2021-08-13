Съемки "Властелина колец" перенесут из Новой Зеландии

Компания Amazon перенесет съемки второго сезона телесериала «Властелин колец» из Новой Зеландии в Великобританию.

Компания Amazon перенесет съемки второго сезона телесериала "Властелин колец" из Новой Зеландии в Великобританию.

Об этом передает Report со ссылкой на "Известия".

Съемки первого сезона шоу завершились 2 августа. Пост-продакшн первого сезона будет продолжаться в Новой Зеландии до июня 2022 года, одновременно в Великобритании начнется подготовка к съемкам второго сезона.

Это будет первый раз, когда какой-либо из современных экранных проектов вселенной "Властелина колец" будет снят за пределами Новой Зеландии, включая трилогию "Хоббит".

Сериал должен выйти на стриминговой платформе в 2021 году.