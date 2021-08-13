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Съемки "Властелина колец" перенесут из Новой Зеландии

Съемки "Властелина колец" перенесут из Новой Зеландии Компания Amazon перенесет съемки второго сезона телесериала «Властелин колец» из Новой Зеландии в Великобританию.
Шоу-бизнес
13 августа 2021 г. 11:20
Съемки Властелина колец перенесут из Новой Зеландии

Компания Amazon перенесет съемки второго сезона телесериала "Властелин колец" из Новой Зеландии в Великобританию.

Об этом передает Report со ссылкой на "Известия".

Съемки первого сезона шоу завершились 2 августа. Пост-продакшн первого сезона будет продолжаться в Новой Зеландии до июня 2022 года, одновременно в Великобритании начнется подготовка к съемкам второго сезона.

Это будет первый раз, когда какой-либо из современных экранных проектов вселенной "Властелина колец" будет снят за пределами Новой Зеландии, включая трилогию "Хоббит".

Сериал должен выйти на стриминговой платформе в 2021 году.

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Версия на азербайджанском языке “Üzüklərin hökmdarı” serialı gələn ildən Böyük Britaniyada çəkiləcək
Версия на английском языке Lord of the Rings series moving production from New Zealand

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