Продажи альбомов Принса после его смерти выросли на 42 000%

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ За три дня после смерти американского певца Принса продано музыкальных альбомов с его песнями на 42 000 % больше, чем до этого трагического события. Как сообщает Report, об этом пишет газета USA Today со ссылкой на данные компании Nielsen Music.

Как сообщил представитель компании Nielsen Music Фрэн Кертис, за трое суток по всему миру было продано 579 тыс. альбомов знаменитого певца, в то время как за три дня до его ухода – 1400 копий.

Больше всего, по данным компании, поклонников музыканта интересовала коллекция хитов Принса и саундтрек к культовому фильму с его участием Purple Rain.

Известный американский певец, гитарист, композитор и автор песен Принс скончался 21 апреля в возрасте 57 лет. За свою жизнь он становился многократным лауреатом премий "Грэмми", "Оскар" и "Золотой глобус". В 2005 году его имя было занесено в Зал славы рок-н-ролла.