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Певица Дуа Липа получила две премии Brit Awards

Певица Дуа Липа получила две премии Brit Awards Таким образом, у поп-певицы косовского происхождения теперь пять статуэток BRIT
Шоу-бизнес
12 мая 2021 г. 12:12
Певица Дуа Липа получила две премии Brit Awards
Дуа Липа

Британская поп-певица косовского происхождения Дуа Липа снова получила музыкальную премию BRIT Awards в номинации "Лучшая британская сольная исполнительница".

Как передает Report, об этом пишет The Guardian.

Кроме того, ее альбом Future Nostalgia стал лучшей британской пластинкой. Таким образом, у Дуа Липы теперь пять статуэток BRIT.

41-я церемония вручения наград BRIT Awards прошла на стадионе O2 Arena в Лондоне и стала одним из первых массовых мероприятий в Великобритании с начала пандемии коронавируса. На стадион, вмещающий 20 тыс. зрителей, были допущены 4 тыс. посетителей.

Гости сдавали тест на коронавирус до и после церемонии, а во время посещения мероприятия могли не соблюдать санитарную дистанцию и не носить медицинские маски.

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