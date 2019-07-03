Оливер Стоун снимет фильм про Дональда Трампа

Следующий фильм режиссера Оливера Стоуна может быть о президенте США Дональде Трампе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом рассказал сам О.Стоун на проходящем в Таормине (Сицилия) кинофестивале, где возглавляет жюри.

"Все просят меня сделать фильм о Трампе, и рано или поздно, вероятно, я его сниму", - сказал О.Стоун. Он предположил, что картина о нынешнем президенте США будет комедией наподобие его фильма 2008 года "Буш" (W.) о президентстве Джорджа Буша - младшего.

По его словам, международная политика США не изменилась за 30 лет.

"Сейчас, к сожалению, ничего не изменилось, как и не изменилась американская политика, если судить по тому, что происходит с Ираном. Люди не знают, что такое война, что значит получить ранение в бою. А сейчас это еще хуже, потому что уровень развития современной медицины позволяет выжить. Жить инвалидом хуже, чем умереть молодым", - считает О.Стоун.

Отметим, что Оливер Стоун известен своей критикой американской политики последних лет. Он автор документальных фильмов про Фиделя Кастро, Уго Чавеса и Владимира Путина.