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    Ограблен дом известной американской хип-хоп певицы

    Украдены драгоценности на 175 тысяч долларов

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Полиция Лос-Анджелеса расследует ограбление дома хип-хоп-певицы Никки Минаж, где воры не только украли драгоценности на 175 тысяч долларов, но и порезали платья артистки, поломали рамы картин и разбили флаконы с парфюмами, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си. 

    Поместье в Беверли-Хиллз оборудовано камерами слежения, но полицейским пока не удалось идентифицировать подозреваемых.

    "До сих пор неясно, как воры проникли в дом", - признал представитель полиции Лос-Анджелеса.

    Певицы не было там во время ограбления. По данным портала TMZ, Минаж не выкупила поместье, а снимает его за 30 тысяч долларов в месяц.

    Никки Минаж уже заявила, что потратит крупную сумму на самую современную охранную систему. 

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