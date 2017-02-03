Ограблен дом известной американской хип-хоп певицы

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Полиция Лос-Анджелеса расследует ограбление дома хип-хоп-певицы Никки Минаж, где воры не только украли драгоценности на 175 тысяч долларов, но и порезали платья артистки, поломали рамы картин и разбили флаконы с парфюмами, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Поместье в Беверли-Хиллз оборудовано камерами слежения, но полицейским пока не удалось идентифицировать подозреваемых.

"До сих пор неясно, как воры проникли в дом", - признал представитель полиции Лос-Анджелеса.

Певицы не было там во время ограбления. По данным портала TMZ, Минаж не выкупила поместье, а снимает его за 30 тысяч долларов в месяц.

Никки Минаж уже заявила, что потратит крупную сумму на самую современную охранную систему.