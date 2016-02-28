Обладателей премии "Оскар" назовут в Лос-Анджелесе

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Обладатели наград американской киноакадемии по итогам 2015 года станут известны в ночь с воскресенья на понедельник на 88-й церемонии вручения премии "Оскар", которая пройдет в театре "Долби" в Голливуде.

Report со ссылкой на ТАСС сообщает, что главная интрига этого года связана не только с "Оскаром" за лучший фильм, но и с премией за лучшую мужскую роль. В этой категории шанс получить статуэтку есть у актера Леонардо Ди Каприо, который уже в шестой раз номинируется на премию американской киноакадемии.

Ведущим 88-й церемонии вручения премии "Оскар" станет стендап-комик Крис Рок, который уже однажды вел церемонию - в 2005 году, когда главный "Оскар" достался драме Клинта Иствуда "Малышка на миллион".