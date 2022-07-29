Netflix поддержит украинских кинематографистов

Украинская киноакадемия и The House of Europe реализуют программу помощи работникам в киноиндустрии при поддержке стриминга Netflix.

Украинская киноакадемия и The House of Europe реализуют программу помощи работникам в киноиндустрии при поддержке стриминга Netflix.

Как передает Report, об этом пишет Deadline.

Украинская киноакадемия предоставит 48 грантов по 15 тыс. долларов на разработку сценариев, а также эксклюзивные сессии с экспертами индустрии. Заявки рассмотрят известные кинематографисты Украины.

The House of Europe тем временем совместно с Netflix обучит созданию фильмов, постпродакшну и питчингу. Кандидатам также предоставят 100 стипендий в размере 1 тыс. долларов.