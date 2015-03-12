​Милонов предложил бойкотировать "Евровидение" и организовать евроазиатский конкурс

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Депутат Законодательного собрания Петербурга Виталий Милонов, известный своими резонансными законопроектами и заявлениями, направил обращение министру культуры РФ Владимиру Мединскому с предложением рассмотреть вопрос о бойкоте со стороны России музыкального конкурса "Евровидение".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе депутата.

"По мнению парламентария, участие российских музыкантов в конкурсе будет означать отказ от линии духовного и идеологического оздоровления страны", - пояснили в пресс-службе.

Так, он вспоминает выступление на прошлом "Евровидении" "бородатой женщины" Кончиты Вурст, которое, по мнению парламентария, было оскорблением миллионов ее соотечественников.

"То, что там (на "Евровидении") происходит последние годы - особая форма глумления над искусством музыки и навязывание нездоровых культурных пристрастий", - считает Милонов.

В связи с этим он предложил Мединскому поддержать идею организации нового евроазиатского музыкального конкурса, "который будет соответствовать вкусам и традициям миллионов граждан разных стран". "Наша страна достигла того уровня, когда сама может определять культурный вектор развития самой себя и своих ближайших союзников", - считает депутат.

Среди потенциальных участников нового музыкального конкурса он видит Белоруссию, Казахстан, Армению, Азербайджан, Грецию, Кипр, Сербию и другие.