 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Канье Уэст госпитализирован в Лос-Анджелесе после отмены концертного тура

    Планы певца были изменены из-за чрезвычайного напряжения в последнее время и очень сильного стресса при работе над рядом проектов

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Американский рэп-исполнитель Канье Уэст был госпитализирован в городе Лос-Анджелес (штат Калифорния) после того, как стало известно об отмене его концертного тура.

    Как передает Report, об этом сообщила телекомпания NBC.

    По данным ее источников, Уэст был помещен под наблюдение врачей. Госпитализация певца не связана с какой-либо незаконной деятельностью в отношении него.

    Как отмечает NBC, незадолго до этого музыкант в провокационной манере выступил с публичной критикой американской певицы Бейонсе, исполнителя Джей-Зи, а также заявил о поддержке избранного президента США Дональда Трампа. Вскоре после этого представители Уэста заявили, что серия его концертов в стране не состоится.

    По данным интернет-портала ТMZ, планы певца были изменены в связи с тем, что в последнее время он испытывал чрезвычайное напряжение и очень сильный стресс при работе над рядом проектов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi