Известный индийский актер скончался от рака

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Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Индийский актер и бывший член парламента Винод Кханна скончался от рака желчного пузыря в Мумбаи в возрасте 70 лет, сообщает Report со ссылкой на "Вести".

Кханна начал свою актерскую карьеру в 1968 году и успел за свою жизнь сняться в примерно 140 фильмах. Его последней картиной стал снятый в 2015 году фильм "Влюбленные".

Актер был удостоен целого ряда наград престижной болливудской премии Filmfare Award, в том числе приза за заслуги в сфере кинематографа.

Помимо съемок в кино, Кханна также был достаточно успешным политиком. В 1997 году он стал членом Индийской народной партии, а через год был избран от нее в нижнюю палату индийского парламента. В начале 2000-х он занимал должности в министерстве туризма и министерстве иностранных дел Индии.