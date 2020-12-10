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IMDb назвал самые популярные сериалы 2020 года

IMDb назвал самые популярные сериалы 2020 года IMDb опубликовал список самых популярных среди пользователей сайта сериалов в 2020 году.
Шоу-бизнес
10 декабря 2020 г. 06:57
IMDb назвал самые популярные сериалы 2020 года

IMDb опубликовал список самых популярных среди пользователей сайта сериалов в 2020 году.

На первом месте оказались "Пацаны", побившие в начале сентябре все рекорды, на втором — испанский "Бумажный дом", который шесть недель подряд занимал первую строчку в еженедельном рейтинге IMDb, на третьем — немецкий "Тьма", с огромным количеством персонажей и сюжетных линий.

Замыкают пятерку "Озарк" и "Мандалорец".

"Ход королевы" - шестой в списке, седьмой - "Академия "Амбрелла", восьмой — "Мир Дикого запада", девятый — "Ведьмак", десятый — "Корона".

Среди документальных сериалов лидирует "Король тигров: Убийство, хаос и безумие".

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