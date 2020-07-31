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"Чернобыль" получил премию BAFTA как лучший мини-сериал

"Чернобыль" получил премию BAFTA как лучший мини-сериал "Чернобыль" (Chernobyl, 2019) получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший мини-сериал.
Шоу-бизнес
31 июля 2020 г. 23:57
Чернобыль получил премию BAFTA как лучший мини-сериал

"Чернобыль" (Chernobyl, 2019) получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший мини-сериал.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом было объявлено на проходящей в Лондоне в режиме онлайн торжественной церемонии оглашения имен обладателей главной телевизионной премии Соединенного Королевства (British Academy Television Awards).

Британец Джаред Харрис, сыгравший в сериале члена комиссии по расследованию причин и ликвидации аварии на советской АЭC академика Валерия Легасова, был удостоен "Бронзовой маски" в категории "Лучшая мужская роль".

Швед Стеллан Скарсгард, сыгравший в фильме роль зампреда Совмина СССР Бориса Щербины, руководившего комиссией, в которую входил Легасов, был также был номинирован на премию в категории "Лучшая роль второго плана". Однако приз достался японско-британскому актеру Уиллу Шарпу за роль в криминальном сериале "Гири/ Хадзи" (Giri/Haji).

Таким образом "Чернобыль" получил в общей сложности девять телевизионных наград BAFTA из четырнадцати, на которые он был номинирован.

18 июля состоялось вручение премий в области телемастерства (British Academy Television Craft Awards), которыми отмечаются достижения в отдельных аспектах телепроизводства, в том числе лучшая режиссура, сценарная и операторская работа. Тогда "Чернобыль" получил семь премий. Так, "Бронзовыми масками" был отмечен режиссер сериала швед Йохан Ренк, исландский композитор Хильда Гуднадоттир, создавшая оригинальную музыкальную тему "Чернобыля", и художник по костюмам британка Одиль Дикс-Миро. Сериал также получил награды за лучшую операторскую работу и свет, лучшие декорации, звук и монтаж.

Лучшим драматическим сериалом в пятницу был назван "Конец ***го мира" (The End of the F***ing World, 2017-2019). В борьбе за награду он обошел ряд других многосерийных фильмов, в том числе "Корону" (The Crown). Лучшей актрисой была признана британка Гленда Джексон. "Бронзовую маску" 84-летней актрисе принесла роль в сериале "Найти Элизабет" (Elizabeth Is Missing).

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