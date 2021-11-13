Бритни Спирс освобождена от опеки, прекращен контроль над ее финансами

Американская певица Бритни Спирс освобождена от опеки, прекращен контроль над ее финансовыми средствами.
Об этом передает Report со ссылкой на американские СМИ.
Суд в Лос-Анджелесе принял решение о том, что состояние певицы должно быть переведено в ее личный фонд.
Решение суда радостными криками встретили сотни поклонников певицы, ожидавшие возле здания суда.
Отметим, что Бритни Спирс находилась под опекой с 2008 года. Тогда после череды срывов суд признал ее частично недееспособной и назначил ей опекунов для контроля за ее работой и финансами, а также образа жизни и здоровья. Среди опекунов с самого начала был ее отец Джеймс Спирс. В сентябре этого года он был лишен статуса опекуна певицы. Судья назначила временным опекуном юриста Джона Зейбела, чью кандидатуру предложили адвокаты Бритни Спирс.