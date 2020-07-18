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Авторы "Мстителей" создадут крупнейший проект для Netflix

Авторы "Мстителей" создадут крупнейший проект для Netflix Новый фильм станет самым масштабным кинопроектом в истории стримингового сервиса
Шоу-бизнес
18 июля 2020 г. 11:39

Авторы основанного на комиксах фильма "Мстители: Финал", режиссеры Энтони и Джо Руссо, создадут самый крупный проект для стримингового сервиса Netflix. Новый фильм станет самым масштабным кинопроектом Netflix.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Отмечается, что в новой картине про супергероев вновь примет участие актер Крис Эванс, сыгравший в предыдущих боевиках роль Капитана Америки.

Также над проектом будут работать сценаристы Кристофер Маркус и Стивен Макфили.

Новый фильм станет самым масштабным кинопроектом Netflix.

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