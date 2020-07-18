Авторы "Мстителей" создадут крупнейший проект для Netflix

Новый фильм станет самым масштабным кинопроектом в истории стримингового сервиса

Авторы основанного на комиксах фильма "Мстители: Финал", режиссеры Энтони и Джо Руссо, создадут самый крупный проект для стримингового сервиса Netflix. Новый фильм станет самым масштабным кинопроектом Netflix.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Отмечается, что в новой картине про супергероев вновь примет участие актер Крис Эванс, сыгравший в предыдущих боевиках роль Капитана Америки.

Также над проектом будут работать сценаристы Кристофер Маркус и Стивен Макфили.

Новый фильм станет самым масштабным кинопроектом Netflix.