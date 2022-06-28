Завтра первая группа паломников из Азербайджана отправится для совершения хаджа

10:54

Первая группа паломников из Азербайджана для совершения хаджа завтра (29 июня) отправится в Саудовскую Аравию.

Как сообщает Report, самолет с первой группой паломников вылетит завтра в 12:30 из Баку в Джидду.

Завотделом внешних связей Управления мусульман Кавказа (УМК) Вусал Джахангири сообщил, что в первой группе 180 человек.

Представитель УМК добавил, что очередные группы отправятся из Баку 30 июня, 1 и 2 июля.

Напомним, что для паломников из Азербайджана в этом году выделена квота в 680 человек. Стоимость посещения Мекки составляет 9 106 манатов. Отправляющиеся в хадж должны сдать ПЦР-тест за 72 часа до въезда в Саудовскую Аравию. Кроме того, требуется полная вакцинация двумя дозами. Лица, родившиеся до 30.06.1957 года не допускаются к участию в паломничестве.

Отметим, что хадж в Азербайджане организует Управление мусульман Кавказа. В последние два года из-за пандемии коронавируса из Азербайджана не было паломников.

В Азербайджане 9-10 июля будет отмечаться Гурбан-байрам, во время которого паломники приносят в жертву животных в Мекке.